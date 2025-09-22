Genova, sciopero per Gaza: varchi portuali bloccati e cortei

00:00:48 min
|
2 ore fa

A Genova la giornata di sciopero generale in solidarietà con Gaza e la Global Sumud Flotilla è iniziata con il blocco dei varchi portuali di via Albertazzi e San Benigno, con almeno 600 manifestanti. Contestualmente, cortei studenteschi e di cittadini, tra cui insegnanti e bambini, sono partiti da via Balbi, Oregina e piazza Montano, per confluire davanti al varco di via Albertazzi. Il corteo cittadino partirà oggi pomeriggio alle 14:30 dal porto verso il centro città a causa dell’allerta arancione.

Sciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a CagliariSciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a Cagliari
cronaca
Sciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a Cagliari
00:00:18 min
| 8 minuti fa
pubblicità
Sciopero Gaza, 20mila in corteo a Roma TerminiSciopero Gaza, 20mila in corteo a Roma Termini
cronaca
Sciopero Gaza, 20mila in corteo a Roma Termini
00:01:24 min
| 16 minuti fa
Seveso esonda a Milano: allagamenti in zona NiguardaSeveso esonda a Milano: allagamenti in zona Niguarda
cronaca
Seveso esonda a Milano: allagamenti in zona Niguarda
00:01:00 min
| 58 minuti fa
Industria dell'acqua: inaugurato nuovo stabilimento a FiuggiIndustria dell'acqua: inaugurato nuovo stabilimento a Fiuggi
cronaca
Industria dell'acqua: inaugurato nuovo stabilimento a Fiuggi
00:01:33 min
| 1 ora fa
Sciopero Gaza, manifestanti occupano binari stazione NapoliSciopero Gaza, manifestanti occupano binari stazione Napoli
cronaca
Sciopero Gaza, manifestanti occupano binari stazione Napoli
00:01:00 min
| 1 ora fa
Sciopero pro Gaza, studenti dei licei lanciano uova a RomaSciopero pro Gaza, studenti dei licei lanciano uova a Roma
cronaca
Sciopero pro Gaza, studenti dei licei lanciano uova a Roma
00:00:24 min
| 1 ora fa
Incidente in Valcamonica, in gravi condizioni il 23enne che viaggiava sul tetto della autoIncidente in Valcamonica, in gravi condizioni il 23enne che viaggiava sul tetto della auto
cronaca
Incidente in Valcamonica, in gravi condizioni il 23enne che viaggiava sul tetto della auto
00:01:04 min
| 1 ora fa
Sciopero a Torino per Gaza: studenti in corteo sotto pioggiSciopero a Torino per Gaza: studenti in corteo sotto pioggi
cronaca
Sciopero a Torino per Gaza: studenti in corteo sotto pioggia
00:01:15 min
| 1 ora fa
Maltempo Como, forti piogge: centro storico allagatoMaltempo Como, forti piogge: centro storico allagato
cronaca
Maltempo Como, forti piogge: centro storico allagato
00:01:06 min
| 2 ore fa
Maltempo in Lombardia, esondazioni e frane tra Como e VaresMaltempo in Lombardia, esondazioni e frane tra Como e Vares
cronaca
Maltempo in Lombardia, esondazioni e frane tra Como e Varese
00:00:57 min
| 2 ore fa
Roma, sciopero di oltre 1.000 studenti per sostegno GazaRoma, sciopero di oltre 1.000 studenti per sostegno Gaza
cronaca
Roma, sciopero di oltre 1.000 studenti per sostegno Gaza
00:00:50 min
| 2 ore fa
ERROR! T08220925ERROR! T08220925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 22 settembre, edizione delle 8
00:01:38 min
| 4 ore fa
Sciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a CagliariSciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a Cagliari
cronaca
Sciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a Cagliari
00:00:18 min
| 8 minuti fa
Sciopero Gaza, 20mila in corteo a Roma TerminiSciopero Gaza, 20mila in corteo a Roma Termini
cronaca
Sciopero Gaza, 20mila in corteo a Roma Termini
00:01:24 min
| 16 minuti fa
Seveso esonda a Milano: allagamenti in zona NiguardaSeveso esonda a Milano: allagamenti in zona Niguarda
cronaca
Seveso esonda a Milano: allagamenti in zona Niguarda
00:01:00 min
| 58 minuti fa
Industria dell'acqua: inaugurato nuovo stabilimento a FiuggiIndustria dell'acqua: inaugurato nuovo stabilimento a Fiuggi
cronaca
Industria dell'acqua: inaugurato nuovo stabilimento a Fiuggi
00:01:33 min
| 1 ora fa
Sciopero Gaza, manifestanti occupano binari stazione NapoliSciopero Gaza, manifestanti occupano binari stazione Napoli
cronaca
Sciopero Gaza, manifestanti occupano binari stazione Napoli
00:01:00 min
| 1 ora fa
Sciopero pro Gaza, studenti dei licei lanciano uova a RomaSciopero pro Gaza, studenti dei licei lanciano uova a Roma
cronaca
Sciopero pro Gaza, studenti dei licei lanciano uova a Roma
00:00:24 min
| 1 ora fa
Incidente in Valcamonica, in gravi condizioni il 23enne che viaggiava sul tetto della autoIncidente in Valcamonica, in gravi condizioni il 23enne che viaggiava sul tetto della auto
cronaca
Incidente in Valcamonica, in gravi condizioni il 23enne che viaggiava sul tetto della auto
00:01:04 min
| 1 ora fa
Sciopero a Torino per Gaza: studenti in corteo sotto pioggiSciopero a Torino per Gaza: studenti in corteo sotto pioggi
cronaca
Sciopero a Torino per Gaza: studenti in corteo sotto pioggia
00:01:15 min
| 1 ora fa
Maltempo Como, forti piogge: centro storico allagatoMaltempo Como, forti piogge: centro storico allagato
cronaca
Maltempo Como, forti piogge: centro storico allagato
00:01:06 min
| 2 ore fa
Maltempo in Lombardia, esondazioni e frane tra Como e VaresMaltempo in Lombardia, esondazioni e frane tra Como e Vares
cronaca
Maltempo in Lombardia, esondazioni e frane tra Como e Varese
00:00:57 min
| 2 ore fa
Roma, sciopero di oltre 1.000 studenti per sostegno GazaRoma, sciopero di oltre 1.000 studenti per sostegno Gaza
cronaca
Roma, sciopero di oltre 1.000 studenti per sostegno Gaza
00:00:50 min
| 2 ore fa
ERROR! T08220925ERROR! T08220925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 22 settembre, edizione delle 8
00:01:38 min
| 4 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità