Sciopero magistrati, a Milano adesione del 90%

Non solo magistrati. Ci sono anche professori universitari e alcuni avvocati a sostenere lo sciopero delle toghe a Milano, in difesa della Costituzione e contro la riforma. Coccarde tricolore e testo alla mano, prima che inizi la maratona oratoria, è alla cittadinanza che si rivolgono giudici e pubblici ministeri con la distribuzione di volantini per spiegare quelli che considerano rischi. "Se si indebolisce la nostra indipendenza si indebolisce la tutela che noi offriamo ai cittadini, anche di fronte agli abusi del potere". "L'effetto sarà di avere una Giustizia forte con i deboli, come già oggi, ma molto debole con i forti". Con un'adesione che sfiora il 90% a Milano, si susseguono gli interventi in aula magna. Nessuna difesa corporativa, ma l'espressione di un pensiero critico per una riforma che, viene ribadito, non risolverà i problemi della Giustizia ma andrà a compromettere l'equilibrio democratico. "Non va ad incidere sulla Giustizia ma solo sulla magistratura. Ecco perché noi temiamo che possa essere pregiudicata l'autonomia e l'indipendenza della magistratura". Una riforma che in sè potrebbe far ravvisare anche profili di incostituzionalità. "Io credo che se venisse approvato così il testo si potrebbe profilare senz'altro, anche per la disparità rispetto ad altre magistrature, perché questa riforma riguarda solo i giudici civili e penali". In aula c'è anche la voce degli avvocati, quella dell'Ordine e della Camera Penale, a sancire una ricucitura con i vertici della magistratura milanese sebbene dissentano dalle ragioni dello sciopero, e quella fuori dal coro di alcuni di loro, intervenuti al contrario a fianco della magistratura. "Non so se siamo in pochi, siamo sicuramente in pochi a esserci esposti". .