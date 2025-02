I magistrati hanno svolto flash mob e scioperi in tutta Italia per protestare contro la riforma della giustizia che prevede la separazione delle carriere. A Roma i giudici si sono ritrovati di fronte alla Cassazione tenendo in mano copie della Costituzione. Lo stesso è avvenuto a Milano, dove le toghe si sono ritrovate sulla scalinata del Tribunale della città. L’Associazione Nazionale Magistrati incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il 5 marzo per discutere della riforma. .