Sciopero pro Gaza, marea umana per palestinesi e Flotilla

Dalle 100 piazze ai 100 cortei, il popolo pro Gaza invade le strade, gli svincoli nevralgici, i porti e gli snodi ferroviari delle città italiane. Centinaia di migliaia di persone manifestano da nord a sud. La CIGL parla di oltre 2 milioni, in nome della popolazione civile di Gaza e in difesa degli attivisti della Sumud Flotilla, detenuti in Israele. Una marea umana impressionante dai mille volti e dalle tante età: lavoratori, studenti, insegnanti, medici, impiegati, intere famiglie con bambini al seguito. Tantissimi giovani e anche meno giovani al grido Free Palestine, Giù le mani dalla Flotilla, Restiamo umani, Stop al genocidio. Da Milano a Roma, da Firenze a Bari, da Bologna a Napoli, da Trento a Palermo, da Torino a Genova. Non c'è una grande città che non sia invasa dai manifestanti, così come anche le piccole città di provincia. Serpentoni impressionanti e una partecipazione che va al di là delle attese. I percorsi cambiano, i cortei si sdoppiano, si adeguano alla forte affluenza, la testa diventa alla fine la coda. Il tragitto in tante città si aggiorna via via lungo la strada per accogliere spezzoni improvvisati. Traffico impazzito in molte città, ma non mancano gli applausi e la solidarietà di chi assiste dalle macchine o dalle finestre, ovunque sventolano bandiere della Palestina e l'arcobaleno pacifista accanto a quelle dei sindacati CGIL USB. Altri ripetono era giusto essere qui oggi come gli altri giorni di fronte massacri di Gaza. Siamo l'equipaggio di terra della Flotilla è una delle frasi ricorrenti e il senso di appartenenza a un movimento umanitario non violento più grande è la cifra più forte e sentita di questa giornata. .