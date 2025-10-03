Sciopero pro Gaza, marea umana per palestinesi e Flotilla

00:01:44 min
|
1 giorno fa

Dalle 100 piazze ai 100 cortei, il popolo pro Gaza invade le strade, gli svincoli nevralgici, i porti e gli snodi ferroviari delle città italiane. Centinaia di migliaia di persone manifestano da nord a sud. La CIGL parla di oltre 2 milioni, in nome della popolazione civile di Gaza e in difesa degli attivisti della Sumud Flotilla, detenuti in Israele. Una marea umana impressionante dai mille volti e dalle tante età: lavoratori, studenti, insegnanti, medici, impiegati, intere famiglie con bambini al seguito. Tantissimi giovani e anche meno giovani al grido Free Palestine, Giù le mani dalla Flotilla, Restiamo umani, Stop al genocidio. Da Milano a Roma, da Firenze a Bari, da Bologna a Napoli, da Trento a Palermo, da Torino a Genova. Non c'è una grande città che non sia invasa dai manifestanti, così come anche le piccole città di provincia. Serpentoni impressionanti e una partecipazione che va al di là delle attese. I percorsi cambiano, i cortei si sdoppiano, si adeguano alla forte affluenza, la testa diventa alla fine la coda. Il tragitto in tante città si aggiorna via via lungo la strada per accogliere spezzoni improvvisati. Traffico impazzito in molte città, ma non mancano gli applausi e la solidarietà di chi assiste dalle macchine o dalle finestre, ovunque sventolano bandiere della Palestina e l'arcobaleno pacifista accanto a quelle dei sindacati CGIL USB. Altri ripetono era giusto essere qui oggi come gli altri giorni di fronte massacri di Gaza. Siamo l'equipaggio di terra della Flotilla è una delle frasi ricorrenti e il senso di appartenenza a un movimento umanitario non violento più grande è la cifra più forte e sentita di questa giornata. .

ERROR! MCH SCONTRI MANIFESTAZIONE ROMAERROR! MCH SCONTRI MANIFESTAZIONE ROMA
cronaca
Corteo Roma: molotov contro polizia, auto data alle fiamme
00:01:30 min
| 6 ore fa
pubblicità
ERROR! MCH MANIFESTAZIONE INCAPPUCCIATIERROR! MCH MANIFESTAZIONE INCAPPUCCIATI
cronaca
Manifestazione Roma, nel corteo gruppo di incappucciati
00:00:38 min
| 6 ore fa
ERROR! T19041025ERROR! T19041025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 9 ore fa
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-GazaRoma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
cronaca
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
00:01:01 min
| 9 ore fa
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
cronaca
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
00:01:52 min
| 9 ore fa
ERROR! WEB0410006ERROR! WEB0410006
cronaca
Sky Tg25, il grande corteo pro Gaza a Roma
00:39:12 min
| 10 ore fa
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientratiFlotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
cronaca
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
00:01:54 min
| 11 ore fa
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagonisteViolenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
cronaca
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
00:01:47 min
| 11 ore fa
ERROR! Ferrara, Festival di Internazionale 2025ERROR! Ferrara, Festival di Internazionale 2025
cronaca
Ferrara, Festival di Internazionale 2025
00:01:41 min
| 11 ore fa
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
cronaca
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
00:02:06 min
| 11 ore fa
Ferrara, giornalista israeliano su piano di paceFerrara, giornalista israeliano su piano di pace
cronaca
Ferrara, giornalista israeliano su piano di pace
00:03:38 min
| 13 ore fa
ERROR! TG0410034ERROR! TG0410034
cronaca
A Lucca il Pianeta Terra festival
00:01:56 min
| 14 ore fa
ERROR! MCH SCONTRI MANIFESTAZIONE ROMAERROR! MCH SCONTRI MANIFESTAZIONE ROMA
cronaca
Corteo Roma: molotov contro polizia, auto data alle fiamme
00:01:30 min
| 6 ore fa
ERROR! MCH MANIFESTAZIONE INCAPPUCCIATIERROR! MCH MANIFESTAZIONE INCAPPUCCIATI
cronaca
Manifestazione Roma, nel corteo gruppo di incappucciati
00:00:38 min
| 6 ore fa
ERROR! T19041025ERROR! T19041025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 9 ore fa
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-GazaRoma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
cronaca
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
00:01:01 min
| 9 ore fa
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
cronaca
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
00:01:52 min
| 9 ore fa
ERROR! WEB0410006ERROR! WEB0410006
cronaca
Sky Tg25, il grande corteo pro Gaza a Roma
00:39:12 min
| 10 ore fa
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientratiFlotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
cronaca
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
00:01:54 min
| 11 ore fa
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagonisteViolenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
cronaca
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
00:01:47 min
| 11 ore fa
ERROR! Ferrara, Festival di Internazionale 2025ERROR! Ferrara, Festival di Internazionale 2025
cronaca
Ferrara, Festival di Internazionale 2025
00:01:41 min
| 11 ore fa
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
cronaca
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
00:02:06 min
| 11 ore fa
Ferrara, giornalista israeliano su piano di paceFerrara, giornalista israeliano su piano di pace
cronaca
Ferrara, giornalista israeliano su piano di pace
00:03:38 min
| 13 ore fa
ERROR! TG0410034ERROR! TG0410034
cronaca
A Lucca il Pianeta Terra festival
00:01:56 min
| 14 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità