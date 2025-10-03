Sciopero pro Gaza tra disordini e tangenziali occupate

I lacrimogeni sono volati nella tangenziale bloccata di Milano dopo che un gruppo di manifestanti non connotati politicamente, tra oltre 100mila persone in strada, ha tentato di sfondare il cordone della Polizia. A bastoni e pietre le Forze dell'ordine hanno risposto anche con idranti. Nessun'auto ha potuto transitare nella tangenziale est per oltre tre ore, l'invasione della carreggiata è per dare un segnale forte. È il messaggio dei sindacati USB che con la CGIL hanno organizzato la manifestazione. Un atto simbolico che deve essere all'altezza dopo che le navi di Global Flotilla che portavano aiuti a Gaza sono state bloccate. Il presidio in città è durato sino al buio. I primi scontri a Bologna sono in città per poi proseguire nel pomeriggio nell'A4 e poi ancora nella tangenziale. Bottiglie e bastoni con lacrimogeni per respingere i manifestanti. Qui i momenti più tesi e la guerriglia più lunga. I cori Free Gaza e contro il Governo hanno percorso tutta la penisola. Il cielo è rosso a Torino intorno alla Leonardo, gruppo industriale che produce velivoli e tecnologia per la difesa. La protesta ha sfondato i pannelli di accesso ad un parcheggio vicino all'azienda tra pietre e cubetti di porfido contro le Forze dell'ordine. La reazione anche qui è stata il lancio di lacrimogeni. Molte persone sono incappucciate e la protesta sarebbe stata organizzata da gruppi antagonisti. Sulle auto sono apparse scritte free Gaza. A Bologna, Pisa, Firenze sono stati feriti agenti, così come a Salerno, dove sono rimasti coinvolti anche alcuni manifestanti. .