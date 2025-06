Sciopero trasporti, possibile venerdì nero

Come sempre uno dei settori più colpiti in uno sciopero dei trasporti è quello ferroviario. Lungo i binari le criticità sono iniziate alle 21 e proseguono per 24 ore. Dalla mezzanotte disagi anche nel settore aereo, in particolare per lo sciopero del personale addetto ai bagagli, degli autisti dei bus navetta e dei lavoratori nei servizi di assistenza negli scali. Questo nuovo sciopero nazionale dei trasporti indetto da USB, SBG e CUB, richiede aumenti salariali contro l'inflazione e la riduzione degli orari di lavoro. Si richiedono anche maggiori investimenti in sanità, istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro. I possibili disservizi riguardano treni, aerei, trasporto pubblico locale, autostrade e porti. Per quanto riguarda gli scali aeroportuali, le fasce protette vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Nelle stazioni ferroviarie, i servizi minimi essenziali sono garantiti tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Nelle città, bus, tram e metro saranno a rischio in un venerdì che potrebbe rivelarsi nero per gli spostamenti. .