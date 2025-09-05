Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni a Napoli

Ritardi e cancellazioni per molti treni in arrivo e in partenza dalla stazione centrale di Napoli in conseguenza dello sciopero degli addetti del gruppo Fs Italiane indetto dal Sindacato generale di base. Tra le partenze cancellate quelle dell'Alta Velocità per Milano delle 10,25, delle 11,25, delle 11,55 e il Regionale delle 11,20 diretto a Roma Termini. Anche la linea 2 della metropolitana (che fa capo a Fs) sta pagando le conseguenze dell'agitazione con circa la metà dei treni previsti cancellati ed altri che stanno subendo forti ritardi. Lo sciopero terminerà alle ore 18. .

