Scomparsa di Mara Favro, Dna: suoi i resti in Val di Susa

A un anno esatto dalla sua scomparsa, c'è il verdetto inoppugnabile del DNA. I resti umani ritrovati alla fine di febbraio nei boschi di Gravere, in Val di Susa, sono di Mara Favro, la cameriera 51enne svanita nel nulla nella notte tra il sette e l'otto marzo del 2024. Il procuratore aggiunto di Torino, Cesare Parodi, ha notificato agli indagati e alle parti offese, un avviso di accertamenti irripetibili da fare sul corpo della donna. Gli esami si svolgeranno la prossima settimana con la formula dell'incidente probatorio, così da cristallizzare i risultati in vista del processo con le accuse di omicidio colposo e occultamento di cadavere ci sono due indagati che si dichiarano entrambi innocenti: Vincenzo Milione, pregiudicato proprietario della pizzeria Don Ciccio a Chiomonte, dove la donna lavorava da poco e l'ex pizzaiolo Cosimo Esposito, trasferitosi in un'altra regione dopo la scomparsa della donna e che la notte tra il sette e l'otto marzo, dopo il lavoro, ha raccontato di essere salito per un passaggio in auto con Mara, che tuttavia l'avrebbe fatto scendere al tornante stradale di Susa. Mi disse, racconta all'uomo, che la macchina era guasta, poi la donna sarebbe tornata in pizzeria, lo racconta il titolare cui Mara, prima di rimettersi in cammino a piedi lungo la statale 24, avrebbe detto di aver dimenticato le chiavi di casa. Mara, sostiene la famiglia, non si sarebbe mai ammazzata. Viveva per la figlia che ora ha 10 anni, ripete da mesi la sua più cara amica e d'altra parte le le prime analisi sui resti ossei rendono l'ipotesi suicidio la più improbabile. Ora le indagini riprendono vigore e bisogna capire come e perché sia morta Mara, sul come potranno essere d'aiuto gli accertamenti che la Procura ha affidato al medico legale Roberto Testi e a Greta Cena del laboratorio di antropologia forense dell'ASL di Torino. .