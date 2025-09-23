Scontri a Milano, 5 arresti per resistenza: 3 giovanissimi

Resistenza aggravata e processo per direttissima. Questa la primissima disposizione a carico di tre dei cinque arrestati, dopo gli scontri alla stazione centrale di Milano, a fine corteo per la mobilitazione generale a sostegno del popolo palestinese e per chiedere la fine della guerra a Gaza City. I tre giovanissimi sono coinvolti negli scontri e disordini sotto il colonnato della stazione centrale e in via Vittor Pisani. Scenari di guerriglia urbana prolungati che hanno fatto danni e feriti tra manifestanti e agenti, decine quelli ricorsi a cure mediche. Tra i giovanissimi arrestati due ragazze accusate di resistenza aggravata. Per loro è stata disposta la direttissima. Anche l'altro giovanissimo, il ragazzo appena 20enne, è stato arrestato per resistenza aggravata, ma deve rispondere anche di lesioni con la nuova aggravante del decreto sicurezza perché commesse ai danni di un rappresentante delle forze dell'ordine. Disposti dal pubblico ministero anche altri due arresti a seguito delle indagini condotte dalla Digos. Le accuse di danneggiamenti aggravati, ovviamente parte della più ampia indagine, non sono state al momento contestate nei provvedimenti portati alle direttissime al GIP perché bisognerà semmai attribuire ad ogni singolo indagato le precise responsabilità delle cose danneggiate dopo l'analisi dei filmati. La visione dei video, dunque, sarà importante per il prosieguo dell'inchiesta. Fuori dal palazzo di giustizia numerose le camionette delle forze dell'ordine che proprio in questo momento garantiscono la sicurezza. .