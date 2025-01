Nel quartiere Monti di Roma un gruppo di circa 80 tifosi della Lazio ha aggredito 70 tifosi spagnoli della Real Sociedad all’esterno di un locale in Via Leonina. Gli scontri sono avvenuti ieri sera, il giorno precedente al match di Europa League tra le due squadre in programma allo stadio Olimpico, e hanno provocato 9 feriti, 3 dei quali accoltellati.