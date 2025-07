Scontro di sangue nel casertano, morto un 25enne

Una missione punitiva condotta da quattro ragazzi provenienti da Napoli in tarda serata nella piazzetta di Via Libertà a San Marco evangelista. Il bersaglio è stato un ragazzo di Caserta colpevole di non aver dato al resto della banda i proventi illegittimi di diverse truffe ai danni di anziani. In sua difesa è intervenuto il padre che armato di coltello, ha ucciso un venticinquenne di Secondigliano. Il giovane colpito da un fendente durante la colluttazione era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ma è deceduto poco dopo l'arrivo. Ferito gravemente dall'uomo anche un ragazzo di 24 anni, al momento ricoverato in ospedale sotto osservazione. I carabinieri hanno fermato intanto i due uomini, padre e figlio, che hanno confessato. Sono ora accusati di omicidio volontario e tentato omicidio videosorveglianza. La tensione nel frattempo è scoppiata anche all'esterno dell'ospedale, dove si sono radunati molti giovani provenienti da Secondigliano, costringendo le forze dell'ordine ad intervenire nella zona della rissa e in quella ospedaliera per prevenire ulteriori scontri. Roberta della rissa e in quella ospedaliera per prevenire ulteriori scontri. .