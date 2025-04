Scoperta raffineria di cocaina nella Piana di Gioia Tauro

I carabinieri hanno scoperto un casolare rurale trasformato in una raffineria clandestina di cocaina. L'operazione di perquisizione è stata condotta nel territorio del comune di Rizziconi, nel cuore della Piana di Gioia Tauro. All'interno dell'immobile, i militari hanno sequestrato oltre 100 chilogrammi di cocaina purissima, suddivisi in panetti e nascosti in un'intercapedine ricavata nel sottotetto e sigillata con materiale murario. Il quantitativo sequestrato, secondo le prime stime, una volta tagliato e distribuito sul mercato illecito, avrebbe potuto generare profitti per oltre tre milioni di euro, alimentando una filiera del narcotraffico con diramazioni potenzialmente internazionali.