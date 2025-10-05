Scoppio in officina nel napoletano, operaio gravissimo

Sono gravissime le condizioni di Basil Buzak, 31 anni di origini moldave, da molti anni in Italia con moglie e figli, affidato alle cure della terapia intensiva grandi ustionati dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. Ha riportato traumi e ustioni sul 70% del corpo, è in pericolo di vita. "Il paziente ustionato è un paziente che viaggia su un doppio binario perché c'è il paziente da rianimazione, da terapia intensiva e poi ci sono anche le ustioni da trattare le ustioni ci possono dare una serie di complicanze". Feriti i suoi due colleghi, Vitali Dacun 29 anni di origini ucraine con ustioni sul 25% del corpo, ricoverato sempre al Cardarelli, Sergej Malkut, 39 anni, anche lui di origini ucraine, trasportato all'ospedale del mare in condizioni meno preoccupanti. I tre operai sono stati coinvolti in una tremenda esplosione avvenuta in un'azienda di demolizione auto di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Vasil Bujak stava smontando il serbatoio GPL di un'auto da demolire quando per cause da accertare è avvenuta una esplosione che lo ha sbalzato alcuni metri più lontano. Tutti e tre gli operai sono stati investiti dalle fiamme generate dallo scoppio. Il titolare dell'azienda, addolorato da quanto accaduto sostiene che i tre fossero regolarmente assunti e che l'azienda fosse in regola con le certificazioni di sicurezza. Ma intanto su questo ennesimo gravissimo incidente sul lavoro indagano i carabinieri. .