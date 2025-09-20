Scoppio silos Caserta, inchiesta su cause

Una saldatura effettuata male? Cosa è accaduto alla Ecopartenope, la ditta di smaltimento rifiuti di Marcianise in provincia di Caserta, dove sono morti il titolare e due operai per lo scoppio di un silos? Ne parla il direttore del dipartimento prevenzione dell'ASL di Caserta, che ci mostra la saldatura che gli addetti stavano effettuando per sistemare un sensore. Vediamo chiaramente la calotta del silos e la bacchetta utile per la saldatura. Serviva a poter effettuare le operazioni di saldatura, lei sa come funziona la saldatura? Cioè, c'è del metallo che si fonde e che alla fine favorisce l'attaccamento della sonda, come dire, al resto del metallo". Qualcosa è andato storto. Una scintilla avrebbe raggiunto i vapori sprigionati dagli oli esausti presenti nel silos, e si sarebbe generata la violenta deflagrazione. I sindacati stanno cercando di capire il contesto aziendale. "Le notizie che abbiamo noi sono ancora molto approssimative. Perché abbiamo verificato che all'interno dell'azienda non c'è rappresentanza sindacale". "Noi cercheremo anche con gli incontri in prefettura anche di fare un monitoraggio, un report. Perché la prevenzione, la formazione e soprattutto i controlli ispettivi possano sicuramente intervenire e fare in modo che ci possa stare un lavoratore che va a lavorare e ritorna a casa". Sarà l'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere a cercare di capire perché sono morti Pasquale De Vita il titolare, Ciro Minopoli e Antonio Donadeo, i due operai. E soprattutto se si sarebbe potuta evitare questa ennesima immane tragedia. .