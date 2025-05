Scossa campi flegrei 4.4, Ingv: sciamo sismico atteso

"C'è uno sciame in corso che è iniziato poco dopo mezzogiorno, abbiamo localizzato al momento otto eventi e quello di magnitudo maggiore è appunto quello di magnitudo 04:04 che è avvenuto poco al largo di di Pozzuoli. Quindi è stato molto bene avvertito dalla popolazione. Non è molto diversa dalla sismicità che abbiamo registrato insomma, negli ultimi mesi. E a marzo ricordiamo c'era stato l'evento di magnitudo 04:06, quindi una sismicità diciamo che ci aspettavamo, e questo perché il sollevamento del suolo continua, quindi continua con un tasso di 15 millimetri al mese, quindi ci aspettavamo che si sarebbero verificati altri eventi tipo quella appunto lo sciame che si è verificato in mattinata". .