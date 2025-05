Scudetto Napoli, la folla saluta bus con giocatori

Magliette azzurre, bandiere o striscioni e si va. Tutti a piedi per assistere alla sfilata dei bus con la squadra. Le strade sono chiuse al traffico, le scuole del quartiere Chiaia pure. Ore 15 sul lungomare di Napoli è l'appuntamento più atteso, ma già in mattinata i cittadini napoletani iniziano ad arrivare. Il momento è di quelli imperdibili. L'area del lungomare è transennata, ci sono i varchi e gli ingressi sono contingentati, ma lo spettacolo è assicurato e l'emozione pure. Ore 15 si avvicina il traghetto con la squadra, che sbarca al molo Luise e poi sale su due bus scoperti, per una sfilata, andata e ritorno di fronte al mare, in un bagno di folla. Politano alza la coppa, l'appoggia sulla testa scherzosamente, sul bus si balla. C'è De Laurentis che ha appena ventilato l'arrivo di De Bruyne al Napoli. C'è anche Antonio Conte che non si sa se resterà, ma intanto si festeggia. Piazza Vittoria e ritorno e se possibile, con ancora più energia anche da parte del pubblico. Ecco come la marea azzurra accoglie i bus scoperti con i calciatori, questo è l'abbraccio di un'intera città con i giocatori del Napoli. A un certo punto la folla rompe gli argini delle transenne e abbraccia fisicamente i bus, accompagnandoli verso il rientro. Qualcuno accompagna anche via mare, 200.000 persone in festa, e nessun problema di ordine pubblico. .