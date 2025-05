Lunedì 26 maggio migliaia di tifosi hanno celebrato il quarto scudetto del Napoli con una parata in bus scoperto lungo il lungomare. I giocatori azzurri hanno sfilato per oltre 2 km tra cori, bandiere e musica, mostrando la coppa ai sostenitori. Presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte, visibilmente entusiasti. Al termine della festa, la squadra ha lasciato la città via mare.