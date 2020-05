Scuola, dal 17 giugno al via maturità con commissari interni

Dal 17 Giugno partirà la maturità. Non ci saranno prove scritte, ma solo una prova orale della durata massima di 1 ora. A confermarlo il Ministro Lucia Azzolina in videoconferenza, ripetendo che i commissari saranno tutti interni e che per gli studenti 60 crediti verranno dal percorso e 40 dall'esame con eventuale lode. Il colloquio si farà in presenza, come già annunciato, ha confermato il Ministro dell'Istruzione. Prevederà le distanze di sicurezza e si svolgerà, compatibilmente con l'andamento epidemiologico, nelle diverse aree del Paese. Resta la possibilità di non ammettere all'anno successivo. Sì, ma solo in casi molto circoscritti. Il primo, laddove il consiglio di classe non ha alcun elemento per valutare lo studente perché lo studente non aveva frequentato. La seconda possibilità di non ammissione attiene al fatto che lo studente abbia ricevuto dei provvedimenti disciplinari gravi. Gli studenti di terza media avranno tempo fino al 30 Giugno per presentare la tesina di fine ciclo. È stato intanto avviato un dialogo con le regioni per stabilire la data di inizio del prossimo anno scolastico, che non deve essere confuso con il recupero degli apprendimenti che potrà esserci già dal 1° Settembre. Tenere chiuse le scuole ha permesso di salvare vite umane. Questo non ha prezzo. Il Ministro Azzolina ha commentato così la decisione di chiudere le scuole durante l'emergenza per il Coronavirus. Per l'estate, al momento, nessuna certezza. La proposta del Ministro Bonetti è quella delle scuole all'aria aperta per i bambini dai tre anni in su a partire dal 18 Maggio. Riapertura di asili nido e scuole materne dal mese di Giugno e centri estivi. Al momento sono proposte che dovranno essere corredate da indicazioni precise sulle norme igieniche e di distanziamento.