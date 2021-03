Scuola, Draghi esclude tamponi a tappeto per studenti

"Test agli studenti? In alcuni casi ma parlare di azione globale mi sembra eccessivo". Il presidente del Consiglio quindi sembra chiudere la porta all'ipotesi delle ultime ore e cioè tamponi antigienici a tappeto per gli studenti. Del resto, a conti fatti, sembrava molto impegnativo per una serie di motivi. Innanzitutto i tempi. L'intenzione del governo, infatti, era quella di ripartire in presenza dopo Pasqua, anche in zona rossa e per garantire la sicurezza quindi sarebbero serviti tamponi rapidi fatti il primo giorno e ripetuti ogni settimana, grazie anche all'utilizzo di test salivari. Ma il problema numeri non è cosa da poco. Tamponare un'intera scuola prima dell'inizio delle lezioni con le difficoltà pratiche, soprattutto in nidi e asili, è sembrata a molti un'operazione alquanto complessa. Facendo due calcoli poi, i dubbi si erano moltiplicati. Gli studenti in Italia sono oltre 8,4 milioni circa, quindi il numero dei tamponi da procurarsi doveva essere enorme, soprattutto nell'ottica di una ripetizione a settimana, pur considerando che una parte di questi quasi 8 milioni e mezzo di studenti avrebbe comunque una percentuale di dad. Se consideriamo che i tamponi fatti in questo periodo sono poco più di 300 mila, è chiaro che si sarebbe trattato di un lavoro enorme. Per non parlare poi dei volontari della protezione civile e uomini dell'esercito da mettere in campo. Dunque una soluzione che fin dall'inizio era apparsa difficile per una questione, la scuola, che rimane comunque tra le priorità del governo. Draghi del resto lo ha ripetuto: "la scuola deve essere in presenza".