Esami di terza media al via: domani, lunedì 7 giugno, in quattro regioni iniziano le prove conclusive del primo ciclo di istruzione. Per questi esami, infatti, non c’è una data unica che vale per tutta l’Italia: possono essere svolti tra la fine delle lezioni, con l’ultima campanella che non suona ovunque nello stesso giorno, e il 30 giugno. Gli esami di maturità, invece, inizieranno il 16 giugno.