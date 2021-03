Scuola, Giannelli: "Se sola soluzione è chiusura, si chiude"

Non ho mai ritenuto di dover reimpostare le mie valutazioni in base a considerazioni di tipo politico o di tipo partitico e quindi sono molto lineare in questo. Ripeto che se le autorità sanitarie ci dicono che c'è un rischio per i bambini di contrazione di questo virus o comunque di diffusione maggiore a causa di queste altre varianti e se l'unica soluzione è la chiusura, allora si chiude. Non riesco a capire come possano esserci valutazioni ulteriori. La pandemia è cambiata e quindi se cambiano le condizioni al contorno, cambiano evidentemente le soluzioni che possiamo adottare.