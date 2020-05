L'accordicchio del Governo sugli insegnanti precari è una vera e propria presa in giro. Si rinvia il concorso a settembre e non si dà alcuna certezza di stabilizzazione, ma del resto è il metro del caos che regna sulla scuola: non c'è certezza sull'esame di terza media, non c'è certezza sull'esame di maturità, non sa quando riprenderanno le scuole. È un disastro.