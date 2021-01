Scuole, Miozzo: agire con intelligenza, guardando i dati

Non dobbiamo rischiare, dobbiamo fare delle cose con intelligenza, guardando, comprendendo che siamo nel pieno di una pandemia, ci sono dei rischi, i cosiddetti accettabili, quindi a scuola si può andare se le condizioni sono compatibili. La curva si è stabilizzata, non si sta abbassando come auspicheremmo che si abbassi, il controllo in questo momento, il sistema sanitario sta reggendo, è in sofferenza in molte regioni del Paese, in sofferenza le terapie intensive, in sofferenza reparti di accettazione, però diciamo che la macchina sta perfettamente tenendo, siamo molto preoccupati della potenziale evoluzione.