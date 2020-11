Scuole napoli. Dopo sanificazione pronti alla riapertura

Siamo pronti perché la decisione era nell'aria e non abbiamo mai smesso perché le scuole non hanno mai chiuso, hanno sospeso l'attività didattica in presenza, ma il personale ausiliario è rimasto qui. Anzi, abbiamo approfittato in questo frangente di procedere a delle opere di sanificazione straordinaria oltre l'ordinaria. Devo dire che siamo stati anche baciati dalla fortuna perché, grazie a dei fondi europei il comune di Napoli è riuscito ad esaudire una nostra richiesta, quella cioè di richiedere gli spazi alternativi alla didattica, laddove si possa praticare la didattica di tipo laboratoriale, concedendoci nuovi spazi che sono appunto in fase di allestimento.