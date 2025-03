Sea watch salva 32 naufraghi da 4 giorni su una piattaforma

Erano partiti la scorsa settimana dalla Libia, su un gommone che ha fatto naufragio al largo delle coste tunisine. Si sono salvati in 32, tra loro donne e bambini, tutti eritrei. Si sono arrampicati su questa piattaforma petrolifera della multinazionale inglese British Gas e lì sono rimasti per 4 giorni senza che nessuno intervenisse a soccorrerli, nonostante le ripetute segnalazioni da parte di Alarm Phone. Uno di loro non ce l'ha fatta. Li ha monitorati l'aereo Sea Bird e li ha raggiunti martedì pomeriggio l'equipaggio di Aurora, la piccola imbarcazione di Sea Watch, che in tarda serata li ha portati in salvo a Lampedusa. L'unica nave a rispondere all'appello, a colmare un gravissimo vuoto istituzionale dettato da politiche disumane e profondamente razziste, dice Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch. Ed è preoccupante che Malta, lo stato più vicino alla piattaforma, abbia ignorato la richiesta d'aiuto. Così scrive Sos Humanity che con altre organizzazioni ha ottenuto dal Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite una richiesta formale a Malta, ed è la prima volta che accade, affinché rispetti i suoi obblighi internazionali di coordinare la ricerca e il soccorso nella sua zona di competenza. Intanto a Lampedusa, dove nelle ultime 24 ore sono arrivati un centinaio di profughi e migranti, un cittadino egiziano è stato arrestato su disposizione della Procura di Agrigento per favoreggiamento dell'immigrazione e resistenza a pubblico ufficiale. Era stato sorpreso al comando di una barca in legno con 47 migranti a bordo, aveva ostacolato le operazioni di soccorso, all'arrivo dei militari della Guardia di Finanza aveva versato su se stesso e sui migranti una tanica di benzina minacciando, se non si fossero allontanati, di dar fuoco all'imbarcazione.