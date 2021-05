Sentenza Ex Ilva: condannati i fratelli Riva e Vendola VIDEO

La Corte d’Assise di Taranto si è pronunciata sul processo relativo all’ex-Ilva. Le indagini riguardavano il presunto disastro ambientale provocato dallo stabilimento. 22 e 20 anni di reclusione per Fabio e Nicola Riva. Gli ex proprietari e amministratori della fabbrica rispondono di associazione a delinquere. Condannato anche l’ex governatore della Puglia Nichi Vendola. Tre anni e mezzo di reclusione la pena stabilita per il reato di concussione aggravata. Tre anni all’ex presidente della provincia di Taranto Gianni Florido. L’ex direttore dell’Arpa Puglia, Giorgio Assennato, è stato condannato a due anni. Avrebbe taciuto le pressioni esercitate da Vendola per attenuare le ispezioni dell’Arpa. L’associazione Contramianto: “Sentenza punto di partenza per ridare dignità a Taranto”.