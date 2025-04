Sequestro lampo 15enne, resta in carcere presunto rapitore

Fermo convalidato e carcere per Antonio Paceco Amaralde Oliveira, il 24enne accusato del sequestro lampo del ragazzino di 15 anni, figlio di un imprenditore di San Giorgio a Cremano nel napoletano, è indagato per sequestro di persona ai fini estorsivi, con l'aggravante del metodo mafioso. Il 24enne, nato ad Amburgo ma residente da sempre a San Giorgio a Cremano, era un ex operaio dell'autolavaggio della famiglia della vittima. Durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. La squadra mobile diretta da Giovanni Leuci che da subito ha esercitato una forte pressione investigativa, coordinata dalla Procura di Napoli sta stringendo il cerchio intorno ai complici con i quali il presunto rapitore avrebbe tentato di estorcere un milione e mezzo di €. Questa la richiesta arrivata via chat ai genitori del ragazzino, rapito mentre andava a prendere la sua minicar per andare a Partenopeo. Il ragazzo, come si vede anche da un video di sorveglianza, è stato bendato e caricato a forza in un furgone bianco, risultato poi rubato. Poi è stato spostato su un'utilitaria anch'essa rubata e portato in un covo, un appartamento vuoto di San Giorgio a Cremano, dove è rimasto bendato e legato per alcune ore. Il rilascio da parte dei rapitori sarebbe avvenuto senza aver ricevuto alcun riscatto in maniera piuttosto maldestra, probabilmente anche perché le forze dell'ordine li avevano ormai individuati, ma su questo e su altri aspetti sono diversi i punti da chiarire. Per il 15/4 è stato fissato un accertamento irripetibile sui vari reperti trovati nel covo, tra cui maschere, nastro adesivo, lacci e altro. Accertamenti anche su smartphone e smartwatch del ragazzo, sottratti dai rapitori e poi ritrovati dalla polizia. Gaia Bozza, Sky TG 24, Napoli.