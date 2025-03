A Sesto Fiorentino, a Firenze, il torrente Rimaggio è esondato in pieno centro causando allagamenti nelle strade adiacenti. Le forti piogge che persistono dalla mattina hanno provocato danni anche in altre zone della città. Il Comune ha lanciato un appello sui social, invitando la cittadinanza a non uscire di casa, a non mettersi alla guida e a rifugiarsi ai piani alti. Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco.