Sesto San Giovanni, 40enne violenta due minorenni

Un uomo di quarant'anni è stato arrestato dai carabinieri mentre vagava per strada alla periferia di Milano è accusato di violenza sessuale ai danni di due ragazzine minorenni di 15 e 16 anni, avvenuta nella sera di ieri a Sesto San Giovanni nel milanese. Le due ragazze stando a una prima ricostruzione mentre stavano rientrando, sono state raggiunte dall'uomo nell'ascensore condominiale. Dopo aver atteso che le due aprissero la porta dell'appartamento, il quarantenne, già noto alle forze dell'ordine, le ha minacciate con un cacciavite bloccandole all'interno dell'abitazione. Le minacce sono proseguite anche quando l'uomo ha obbligato le due minorenni a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. Poi è fuggito con i cellulari delle ragazze e alcuni oggetti preziosi che ha trovato in casa. Scattate immediatamente le ricerche, l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri mentre vagava per strada nei pressi dell'abitazione dove è avvenuta la violenza. Aveva con sé i telefoni cellulari e alcuni oggetti rubati, nonché il cacciavite utilizzato e diverse fascette da elettricista. Il quarantenne è stato portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. .