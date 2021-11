Ecco come appare il Comune più alto d'Italia dopo più di 24 ore di nevicata ininterrotta. A Sestriere, e su tutte le valli olimpiche, un metro di candido manto è il prezioso regalo caduto dal cielo per l'inizio anticipato della stagione sciistica, fissato per sabato 4 dicembre. "Una manna dal cielo, come si suol dire, perché veramente avere un metro di neve in questo momento mette in condizione tutto il comprensorio di essere pronto a riaprire offrendo veramente condizioni di neve su tutte le piste. Piste che saranno riservate ai principianti o agli sciatori esperti ma comunque in condizione ottimale dai 1.008 fino ai 2.008", "I contagi stanno aumentando. Teme nuove restrizioni?", "Io sono fiducioso che riusciremo ad aprire al meglio. Le condizioni di sport all'aria aperta e il distanziamento dato dagli sci ai piedi consentiranno di ripartire, chiaramente adottando tutte le normative Green Pass e altre che ci verranno indicate dal Ministero", "Cosa significherebbe una nuova chiusura?", "Una tragedia. Credo che l'economia montana non potrà e non potrebbe sopportare una seconda stagione di questo tipo". Si rodano gli impianti ma soprattutto si lavora la neve. I doni non vanno sprecati. E mentre c'è chi ne approfitta per salire in quota con le pelli di foca per godersi poi una bella sciata in solitaria, i gattisti si danno da fare per preparare le piste. "Siamo a bordo di questo gatto delle nevi, che può superare pendenze anche del 45%, con Andrea che fa questo lavoro da 30 anni. Che pendenza abbiamo ora?", "Abbiamo una pendenza del 30%. Stiamo pestando la neve per fare un fondo per tutta la stagione", "Durerà tutta la stagione con tutta questa neve?", "Speriamo di sì". "Siamo prontissimi abbiamo un sacco di neve. Continuano a squillare i telefoni. Prenotazioni. Aspettiamo tutti quanti a Sestriere", "La neve c'è", "La neve c'è. C'è in abbondanza. Abbiamo potuto produrne artificialmente. Abbiamo la neve naturale. E siamo.. siamo pronti. Lo potete vedere dal panorama".