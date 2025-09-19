Settimana della scienza, spettacolo di Vincenzo Schettini allo Spallanzani di Roma

00:02:06 min
|
14 minuti fa

"Io questa sera intanto sono qui allo Spallanzani per dire una cosa importante a tutti i giovani ricercatori e ricercatori in generale: un grazie". Una serata con Vincenzo Schettini, il professore, youtuber, divulgatore scientifico che ha rivoluzionato l'approccio all'insegnamento. È cominciata con lui, a Roma, la Settimana della Scienza, uno spettacolo all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, dedicato ai più giovani. "Faremo dei piccoli esperimenti per scoprire che l'intuizione, cioè il fare un esperimento, ti può portare ad avere una grande intuizione su qualcosa di straordinario". La Settimana della Scienza è la finestra dalla quale ragazzi e ragazze, ma non solamente loro, possono affacciarsi al mondo della ricerca e scoprire le innumerevoli opportunità che offre. "Quest'anno abbiamo scelto di dedicare un'intera settimana al mondo della scienza e della ricerca, con un'attenzione particolare alla fascia di età 16-19 che sono i ragazzi che si avvicinano al momento di fare delle scelte universitarie e che noi vorremmo provare ad attrarre verso il mondo della ricerca". Fino al 26/09, notte dei ricercatori e delle ricercatrici, ogni giorno lo Spallanzani ha organizzato laboratori interattivi, incontri con ricercatori, visite guidate. "Apriremo al mondo delle scuole, ci saranno delle proiezioni cinematografiche, saranno poi seguite da un dibattito. Avremo poi anche un concerto eseguito da artisti del Servizio Sanitario Regionale, venerdì 26, e culminerà nella vera e propria notte delle ricercatrici e dei ricercatori: avremo ben 31 laboratori aperti a tutti". A Roma, come in decine di altre città italiane, attraverso eventi accessibili a tutti la Settimana della Scienza coinvolge università, centri di ricerca, istituzioni culturali, creando un ponte tra scienziati e pubblico. Un'occasione per scoprire il lato umano e appassionante della ricerca. .

Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre mortiEsplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti
cronaca
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti
00:00:19 min
| 2 ore fa
pubblicità
ERROR! T19190925ERROR! T19190925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 19 settembre: edizione delle 19
00:01:38 min
| 3 ore fa
Esplosione casertano, sindaco Marcianise: ci sarà lutto cittadinoEsplosione casertano, sindaco Marcianise: ci sarà lutto cittadino
cronaca
Esplosione Casertano, sindaco Marcianise: lutto cittadino
00:00:52 min
| 3 ore fa
Esplosione casertano, sindaco Marcianise: tre morti e due feritiEsplosione casertano, sindaco Marcianise: tre morti e due feriti
cronaca
Esplosione Casertano, sindaco Marcianise: 3 morti e 2 feriti
00:00:37 min
| 3 ore fa
Caserta, esplosione in azienda di rifiuti: 3 morti e un dispersoCaserta, esplosione in azienda di rifiuti: 3 morti e un disperso
cronaca
Caserta, esplosione in azienda rifiuti: 3 morti, un disperso
00:01:20 min
| 4 ore fa
Ravenna, bloccati al porto esplosivi per IsraeleRavenna, bloccati al porto esplosivi per Israele
cronaca
Ravenna, bloccati al porto esplosivi per Israele
00:01:56 min
| 4 ore fa
Timeline, la sostenibilità e le novità del salone nautico di GenovaTimeline, la sostenibilità e le novità del salone nautico di Genova
cronaca
Timeline, la sostenibilità e le novità del salone nautico di Genova
00:20:29 min
| 4 ore fa
ERROR! SRV FOTOGRAFO MORTO FIGLIOERROR! SRV FOTOGRAFO MORTO FIGLIO
cronaca
Morte Rebuzzini, il figlio non crede al delitto
00:01:54 min
| 4 ore fa
Timeline, gli aggiornamenti sul Covid e le malattie infettiveTimeline, gli aggiornamenti sul Covid e le malattie infettive
cronaca
Timeline, gli aggiornamenti sul Covid e le malattie infettive
00:25:26 min
| 4 ore fa
Esercito italiano, conclusa l'esercitazione 'Extreme PatrolEsercito italiano, conclusa l'esercitazione 'Extreme Patrol
cronaca
Esercito italiano, conclusa l'esercitazione 'Extreme Patrol
00:00:50 min
| 5 ore fa
Esplosione in azienda rifiuti nel casertano, 3 morti e un dispersoEsplosione in azienda rifiuti nel casertano, 3 morti e un disperso
cronaca
Esplosione azienda rifiuti nel casertano, 3 morti 1 disperso
00:00:54 min
| 5 ore fa
Genova, in condizioni critiche ma stabili il bambino caduto a scuolaGenova, in condizioni critiche ma stabili il bambino caduto a scuola
cronaca
Bambino caduto a scuola a Genova, condizioni critiche
00:01:34 min
| 5 ore fa
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre mortiEsplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti
cronaca
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti
00:00:19 min
| 2 ore fa
ERROR! T19190925ERROR! T19190925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 19 settembre: edizione delle 19
00:01:38 min
| 3 ore fa
Esplosione casertano, sindaco Marcianise: ci sarà lutto cittadinoEsplosione casertano, sindaco Marcianise: ci sarà lutto cittadino
cronaca
Esplosione Casertano, sindaco Marcianise: lutto cittadino
00:00:52 min
| 3 ore fa
Esplosione casertano, sindaco Marcianise: tre morti e due feritiEsplosione casertano, sindaco Marcianise: tre morti e due feriti
cronaca
Esplosione Casertano, sindaco Marcianise: 3 morti e 2 feriti
00:00:37 min
| 3 ore fa
Caserta, esplosione in azienda di rifiuti: 3 morti e un dispersoCaserta, esplosione in azienda di rifiuti: 3 morti e un disperso
cronaca
Caserta, esplosione in azienda rifiuti: 3 morti, un disperso
00:01:20 min
| 4 ore fa
Ravenna, bloccati al porto esplosivi per IsraeleRavenna, bloccati al porto esplosivi per Israele
cronaca
Ravenna, bloccati al porto esplosivi per Israele
00:01:56 min
| 4 ore fa
Timeline, la sostenibilità e le novità del salone nautico di GenovaTimeline, la sostenibilità e le novità del salone nautico di Genova
cronaca
Timeline, la sostenibilità e le novità del salone nautico di Genova
00:20:29 min
| 4 ore fa
ERROR! SRV FOTOGRAFO MORTO FIGLIOERROR! SRV FOTOGRAFO MORTO FIGLIO
cronaca
Morte Rebuzzini, il figlio non crede al delitto
00:01:54 min
| 4 ore fa
Timeline, gli aggiornamenti sul Covid e le malattie infettiveTimeline, gli aggiornamenti sul Covid e le malattie infettive
cronaca
Timeline, gli aggiornamenti sul Covid e le malattie infettive
00:25:26 min
| 4 ore fa
Esercito italiano, conclusa l'esercitazione 'Extreme PatrolEsercito italiano, conclusa l'esercitazione 'Extreme Patrol
cronaca
Esercito italiano, conclusa l'esercitazione 'Extreme Patrol
00:00:50 min
| 5 ore fa
Esplosione in azienda rifiuti nel casertano, 3 morti e un dispersoEsplosione in azienda rifiuti nel casertano, 3 morti e un disperso
cronaca
Esplosione azienda rifiuti nel casertano, 3 morti 1 disperso
00:00:54 min
| 5 ore fa
Genova, in condizioni critiche ma stabili il bambino caduto a scuolaGenova, in condizioni critiche ma stabili il bambino caduto a scuola
cronaca
Bambino caduto a scuola a Genova, condizioni critiche
00:01:34 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità