Settimana della scienza, spettacolo di Vincenzo Schettini allo Spallanzani di Roma

"Io questa sera intanto sono qui allo Spallanzani per dire una cosa importante a tutti i giovani ricercatori e ricercatori in generale: un grazie". Una serata con Vincenzo Schettini, il professore, youtuber, divulgatore scientifico che ha rivoluzionato l'approccio all'insegnamento. È cominciata con lui, a Roma, la Settimana della Scienza, uno spettacolo all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, dedicato ai più giovani. "Faremo dei piccoli esperimenti per scoprire che l'intuizione, cioè il fare un esperimento, ti può portare ad avere una grande intuizione su qualcosa di straordinario". La Settimana della Scienza è la finestra dalla quale ragazzi e ragazze, ma non solamente loro, possono affacciarsi al mondo della ricerca e scoprire le innumerevoli opportunità che offre. "Quest'anno abbiamo scelto di dedicare un'intera settimana al mondo della scienza e della ricerca, con un'attenzione particolare alla fascia di età 16-19 che sono i ragazzi che si avvicinano al momento di fare delle scelte universitarie e che noi vorremmo provare ad attrarre verso il mondo della ricerca". Fino al 26/09, notte dei ricercatori e delle ricercatrici, ogni giorno lo Spallanzani ha organizzato laboratori interattivi, incontri con ricercatori, visite guidate. "Apriremo al mondo delle scuole, ci saranno delle proiezioni cinematografiche, saranno poi seguite da un dibattito. Avremo poi anche un concerto eseguito da artisti del Servizio Sanitario Regionale, venerdì 26, e culminerà nella vera e propria notte delle ricercatrici e dei ricercatori: avremo ben 31 laboratori aperti a tutti". A Roma, come in decine di altre città italiane, attraverso eventi accessibili a tutti la Settimana della Scienza coinvolge università, centri di ricerca, istituzioni culturali, creando un ponte tra scienziati e pubblico. Un'occasione per scoprire il lato umano e appassionante della ricerca. .