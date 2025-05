Sfida scudetto, Ghoulam: "Sarà una grande festa"

"Allora è un'emozione particolare perché adesso non sto più sul campo, comunque sento la pressione, sento anche, la tensione, l'ho sentita parecchio stamattina, era una tensione, proprio particolare, si sentiva che la gente era un po' tesa, la città silenziosa, invece adesso è ripartito tutto, Alla grande diciamo, grande ambizione, grande um grandi grandissima tifoseria. Prima di tutto i tifosi chiedono da chiedono rispetto per, per la città, per il colore e l'attaccamento alla ci- alla alla maglia, è la cosa fondamentale per il tifoso napoletano. Poi giustamente vogliono vincere però le le cose principali ho det prima. Poi adesso i tifosi sono carichissimi, sicuramente, C'è una tensione anche perché si gioca comunque lo scudetto, il quarto, il secondo in in pochi anni e quindi si sente comunque, lo sentiamo adesso, sarà una festa stasera. Speriamo che il Napoli possa vincere, però comunque sarà una festa per la serie A, soprattutto perché ricordiamo che da tempo che se non si giocava la Serie A all'ultima giornata." .