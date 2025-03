Carnevale, ad Acerra sfila il carro dei carcerati: polemica

Un carro di carnevale, trainato da un trattore, con una grande Statua della Libertà che, con il braccio alzato, brandisce un mitra: scoppia la polemica ad Acerra, nel Napoletano, per il 'carro dei carcerati' che ha partecipato alla sfilata del carnevale cittadino. I fatti - come ricostruisce Il Mattino - risalgono a ieri pomeriggio, quando il carro ha sfilato per ultimo. "Sulla pedana rimorchiata da un trattore - scrive il quotidiano - la riproduzione di un carcere e sui muri le finestre con le grate di ferro delle celle. .