Sgomberata dagli abusivi, Ennio tornerà a casa: la storia

"C'ho paura, mi chiudo sempre dentro. Non è possibile, che uno esce e non sa se rientra a casa". Chi vive qui adesso ha paura. La storia di Ennio e della sua casa occupata abusivamente per settimane, ha sconvolto. "Perché dobbiamo avere questo terrore? Noi abbiamo una figlia che sta fuori, e allora torniamo e non troviamo più... e ma con me cascano male!". La casa adesso è libera, Ennio Di Lalla, pensionato di 86 anni, ha combattuto per riuscire a rientrarci e con lui, il suo avvocato. La casa era stata occupata il 13 ottobre scorso, da una donna di etnia rom. L'anziano era stato avvertito da alcuni inquilini, ha quindi sporto denuncia ai Carabinieri che sul momento hanno soltanto potuto accertare la presenza di una persona in casa. Lo vedete, l'immobile è ancora sottoposto a sequestro preventivo, soltanto in questo modo è stato possibile eseguire lo sgombero, al più tardi martedì, il Pubblico Ministero firmerà l'ordinanza di dissequestro ed Ennio potrà rientrare in casa. In una casa devastata dagli occupanti. "Hanno preso tutte quelle che erano le cose di Ennio e le hanno ammucchiate, è il vero senso della parola, dentro una stanzetta. Hanno messo dentro mobili, cose, ricordi. La prima cosa che faremo sarà la pulizia di questa casa, perché è veramente impossibile entrarci, c'è stato un cane chiuso per 20 giorni dentro una cucina, ma poi cicche per terra, cioè spente sui tavoli e poi sporcizia, sporcizia di ogni genere". C'è chi ha reagito a quanto è accaduto, soprattutto di fronte all'arroganza dell'abusiva, che per niente pentita ha detto: lo faremo di nuovo. Ma la storia di Ennio non è l'unica in Italia, dove sono circa 30 mila gli immobili occupati da inquilini illegittimi, in ogni città. Una piaga sempre più evidente. Anche grazie, spesso, alle risposte lente dello Stato, a tutela dei proprietari. "Gli strumenti ce l'abbiamo, questo sì, però posso anche dire che secondo me, c'è un buco normativo, perché si dovrebbe risolvere la questione, in modo molto più veloce".