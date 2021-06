Le vele dai colori fluo dei windsurf si incrociano spinte dal vento. Una nuotata rigenerante, un tuffo nelle acque azzurre del Golfo di Mondello. Per molti è il primo weekend di fuga dalla città dopo mesi di restrizioni. "Abbiamo fatto il tampone prima di venire tutto a posto e ora siamo tranquille qualche giorno di mare dopo tanto ci sta ora ci godiamo il sole"."Prima volta a Palermo?" "Per me sì, io sono già venuta e l'ho riscelta perché è troppo bella". "La Sicilia ci piace veramente tanto è un momento così di relax riviviamo per un paio di giorni un idillio, un sogno." Per i palermitani una piacevole abitudine, che ritorna. "Sembra tornata la normalità?" "Sì, apparentemente, sì. Speriamo che duri che l'anno scorso di questi tempi era la stessa realtà quindi poi dobbiamo vedere a ottobre speriamo, incrociamo le dita per tutti per l'economia, per i nostri bambini". "Ha fatto il vaccino?" "Si sono vaccinato ho fatto il Pfizer, tutte e due le dosi." Per i tanti turisti tornati a Palermo il segno di una rinascita soprattutto per chi ha rischiato la vita a causa del Covid. "Grande gioia, io non vedevo il mare da un anno e mezzo, ho fatto il Covid, anche grave, in ospedale quindi per me è una rinascita, secondo me vaccinandoci ne siamo fuori settembre-ottobre voglio essere ottimista e non dovrebbe tornare quello che abbiamo vissuto, non deve tornare." "È stato un incubo, si commuove ancora adesso pensandoci?" Tante storie si intrecciano sulla spiaggia più vicina alla città in questo fine settimana fin troppo affollata dove tra gli argomenti di conversazione sotto l'ombrellone in quest'estate c'è anche il vaccino insieme alla preoccupazione per un'emergenza che non è ancora passata. "Noi, da vaccinate, insomma, ci sentiamo un pochino tutelate altrimenti si qualche dubbio".