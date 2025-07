Sicilia nella morsa del caldo, a Palermo bollino rosso

A Palermo è l'ennesima giornata da bollino rosso. Le temperature sono ancora una volta, come accade da settimane, ben al di sopra della media. Il Comune ha chiesto la temporanea sospensione del razionamento idrico dovuto alla siccità che da mesi riguarda alcuni quartieri, e ha imposto lo stop alla circolazione delle tradizionali carrozze con i cavalli per tutelarne l'incolumità. E se i mezzi di locomozione più amati dagli stranieri sono spariti dal centro storico, I turisti sono comunque numerosi a visitare chiese e monumenti. I più anziani cercano riparo all'ombra, il rischio di un colpo di calore è molto alto. "Nei pronto soccorso di Villa Sofia e Cervello in questi ultimi due tre giorni abbiamo avuto un incremento di circa il 15% dei casi. La sintomatologia prevalente era la disidratazione e anche a volte la subocclusione intestinale che è secondaria a disidratazione. Coloro che soffrono di più sono gli anziani, i fragili, coloro che già hanno delle altre patologie e quindi la disidratazione aggrava la loro situazione clinica. In particolare gli anziani soffrono di immediata ipertermia, quindi una febbre molto alta, accompagnata da cute secca, dispnea, affanno, fino ad arrivare a perdita di coscienza. A volte questa perdita di coscienza dura anche parecchie ore, quindi immediatamente è necessario portarli al pronto soccorso, soprattutto per un'immediata reidratazione, che è la terapia principale. Infatti, cosa consigliamo agli anziani prevalentemente di bere molto. di bere molto e soprattutto di non uscire nelle ore più calde della giornata". TG 24, Palermo. .