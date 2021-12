io sono convinto che, francamente, difficilmente si arriverà a zone rosse perché, ripeto la circolazione del virus attuale non è nemmeno paragonabile a quella di un anno fa e tutte le misure di contenimento stanno determinando un passaggio dell'Italia attraverso una quarta ondata direi relativamente in sicurezza. Abbiamo positivi, sicuramente, in salita ma ricoveri ospedalieri in salita ma in maniera molto, molto graduale è contenuto.