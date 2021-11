Sileri a Sky TG24: revisione green pass per evitare chiusure

Sarà una rimodulazione di quello che è il Green Pass, ma questo è già scritto sui giornali da, diciamo ormai da qualche giorno, proprio per evitare quelle che sono le chiusure e quindi con, diciamo, delle restrizioni, che in Zona Gialla, vedrebbero ovviamente coinvolti, coloro che non hanno quelle famose "2g", per dirla alla tedesca, cioè guariti o vaccinati. Questo per proseguire quell'opera di protezione dell'Italia, che è iniziata con il Green Pass e che oggi ha consentito all'Italia, di avere quei numeri, in assoluto migliori, rispetto al resto d'Europa.