Silingardi: a Bologna ricoverati ultra 50enni non vaccinati

Ospedale Maggiore offre una disponibilità di 102 posti letto di media intensità per i Covid, di cui attualmente ad oggi, a stamattina erano 85 quelli occupati. É chiaro che 102 letti vengono sottratti al non Covid chiaramente al pulito, al cosiddetto pulito, insomma alle altre malattie. Chi è ricoverato in questi reparti? Principalmente soggetti anziani, soggetti con più malattie che hanno fatto il ciclo vaccinale, cioè le prime due dosi, ma in cui evidentemente, diciamo così, per la loro fragilità interiore, la protezione diciamo così va un pochettino a scemare. Poi c'è un terzo di pazienti più giovani, sui 50 anni, che questi invece non hanno mai fatto la vaccinazione.