Simonetta Agnello Hornby: "La casa? Il nostro posto sacro"

"Quanto è importante ma soprattutto cosa ci rivela e cosa rappresentano le case e le pietre per una famiglia come quella protagonista di questo romanzo?" "La casa è importantissima per i siciliani. Io ricordo una giovane ragazza, compagna mia di scuola, che diceva io mi voglio sposare così mio marito mi dà una casuccia e quando muoio lo lascio ai miei figli. Parlo di una donna che avrebbe ora 73 anni, 74, 75, e penso perché abbiamo questo mito della casa? Perché la casa non è solo dove viviamo, è la protezione. Tutta la costa del sud della Sicilia, da Porto Empedocle a Siculiana, è piena di montagne meravigliose, bianche, con caverne scavate, dove la gente si nascondeva quando veniva gente di fuori dal mare. La casa è il nostro posto sacro".