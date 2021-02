Sindaco Alzano: Noi pronti per zona rossa

Sindaco perché non fu mai istituita una zona rossa qui ad Alzano Lombardo? Questo ancora non lo sappiamo. Dalle parole Premier Conte abbiamo appreso che dopo i giorni in cui si parlava con insistenza dell'istituzione di una zona rossa per la quale avevamo anche delle indicazioni forti da parte della Prefettura, il premier ha poi deciso di estendere la zona rossa all'intera regione Lombardia, in quanto, a suo dire, il virus era ormai talmente diffuso che era necessario cinturare una zona più ampia rispetto ai nostri territori.