Sindaco di Bitti: servono soluzioni innovative

Dobbiamo davvero trovare soluzioni nuove e innovative per mettere in sicurezza questo paese, non è un problema di piccoli interventi di mitigazione, oppure di manutenzioni straordinarie, le opere fatte nel 2013 hanno tutte retto. Non è un problema che sono crollate le opere fatte, altrimenti non avremmo avuto la piazza centrale in piedi, invece non è crollata, altrimenti avremmo avuto il crollo delle abitazioni su una via, via Cavallotti per chi conosce il paese, invece, tutto questo non è avvenuto. Le opere fatte hanno retto, il problema che non sono opere sufficienti per garantire la sicurezza del paese, ma questo lo sappiamo noi e lo sanno tutte le istituzioni che devono attivarsi per risolvere un problema che evidentemente non è di un paese di 3000 abitanti, ma un è problema nazionale.