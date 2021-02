Sindaco di Limbiate ricorda Luca: l'eterno ragazzo

Una persona speciale, io lo chiamo l'eterno ragazzo, una persona che amava la sua Limbiate, ero orgoglioso della sua Limbiate, infatti non mancava mai di mandarci messaggi di ogni cosa che si faceva in Comune e questa è la dimostrazione dell'attenzione che aveva per il suo Paese. Una famiglia normalissima, non aveva una famiglia diplomatica quindi studiato elementari e le medie e questo secondo me è un bel segno per i nostri ragazzi che oggi hanno bisogno di esempi. Luca Attanasio può essere un grande esempio per ragazzi d'oggi.