Noi siamo in allerta rossa da domenica sera però è chiaro che si tratta di un fenomeno che io a memoria mia non non ricordavo, credo che non sia mai avvenuto, almeno dalle nostre parti, nelle nostre città precipitazioni così copiose, in così poco tempo, non le ricordo onestamente. Si è trattato di un fenomeno assolutamente straordinario, purtroppo le conseguenze sono state drammatiche. Per noi oggi è davvero una giornata triste, una giornata drammatica. Tutto sommato devo dire che in termini di danni il territorio ha tenuto. Però ripeto c'è preoccupazione perché non è detto che i fenomeni siano stati superati.