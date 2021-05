Sindaco Portofino a Sky Tg24: "Prevediamo il tutto esaurito"

Abbiamo fatto, nei mesi scorsi, tutti, tutta l'Italia, tutto il mondo ha fatto dei grandi sacrifici per arrivare oggi a poter essere un pochettino più liberi, poter lavorare. Diciamo che Portofino vive di turismo e vedere adesso, di nuovo, le persone qua sedute ai nostri bar, ai nostri ristoranti, andare nei negozi, è una cosa molto, molto molto bella e che ci riempie il cuore di gioia. Sempre pensando all'aspetto sanitario che non è da sottovalutare ed è sempre tenuto sotto stretto controllo qua a Portofino. In questo weekend si prevede comunque il tutto esaurito, perché abbiamo tutti gli alberghi prenotati da oggi, diciamo, c'è un buon, una buona affluenza e sicuramente possiamo pensare di avere intorno sulle 1000 unità come presenza ecco.