Coppia uccisa, sindaco Volvera: "Frastornati, fatto enorme"

Mah, il commento è che siamo frastornati da questa cosa. Cioè, la nostra è una comunità assolutamente tranquilla, anche se, voglio dire, ogni tanto avvengono delle cose come succede nelle altre parti d'Italia e del mondo. Questo è un fatto assolutamente enorme per noi. Siamo frastornati anche per il fatto che riguarda 3 giovani, molto giovani, e il cui autore, se è arrivato a questa cosa qui, evidentemente gli manca un qualche cosa in termini valoriali e di relazioni con il resto della comunità e dei suoi simili, insomma. .