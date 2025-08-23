Sisma 2016, dopo 9 anni la situazione a Pescara del Tronto

00:02:51 min
|
1 ora fa

"Questa è la sua casa e prima era la casa di suo nonno". "Sì, mio padre e mio nonno. Il primo terremoto non è che aveva danni, quello che li aveva fatti è quello di ottobre, però l'abbiamo restaurata". 88 anni e una fibra da fare invidia ad un giovane. Il signor Camacci è rientrato in casa sua 3 settimane fa, dopo 9 anni. "Quando uno rientra nella sua casa di ragazzino è una cosa bellissima". Assieme a lui vivono i due figli che si sono personalmente occupati di ricostruire la loro casa. "Fare i solai, pavimenti, scale, bagni, tutto". "Cosa era rimasto, sano, della casa vecchia?" "Niente". "Noi stiamo vedendo che, comunque, da 3-4 anni la ricostruzione, come hai detto, dopo lo stallo è partita e sta andando, però per queste zone, diciamo quelle più colpite, perché per le zone non perimetrate, sì, c'è questa accelerazione, per le zone perimetrate c'è bisogno di quella marcia in più. Se le nuove generazioni perdono la possibilità di vivere questi luoghi incominciano a guardare altrove e si rischia di perdere davvero i ragazzi, e quindi il futuro". In realtà lo spopolamento è una realtà da quasi 50 anni. A mantenere vive queste zone sono le tradizioni, come le feste patronali. In questi giorni a Spelonga si celebra la Festa Bella. "Ci sono all'incirca 4000 persone che girano intorno al paese di Spelonga in questo periodo". "Siamo uniti, per fare sta festa". Una tradizione che si ripete ogni 3 anni e rievoca un episodio del 571. "Si narra che 150 spelongani tornarono dalla battaglia di Levanto vincitori con un vessillo di una bandiera turca". Capodacqua, Arquata, Vezzano, Pedilama, Pescara del Tronto, sono ancora dei cantieri a cielo aperto. Questa è, o meglio, è quel che resta di Pescara del Tronto. 9 anni fa qua sono morte 48 delle 299 vittime del terremoto. Di Pescara non resta praticamente più nulla. È stata rasa al suolo, prima dal sisma e poi dalle ruspe. La ricostruzione, forse, finalmente comincerà a settembre. "Noi ci auguriamo che l'anno prossimo qualcosa si veda, perché è difficile dopo 9 anni non vedere nulla. Però siamo anche ottimisti, perché dobbiamo guardare al futuro con speranza". Per sostenere la popolazione e l'economia locale, il sindaco di Arquata fa una proposta. "Noi chiediamo a gran voce che i comuni più colpiti, che saranno una una quindicina, debbano avere quella marcia in più. E quella marcia in più si può dare con una zona extra-doganale tipo Livigno". Una zona franca, insomma, che attragga imprese e mantenga vivo il territorio.

Piacenza, al via la depolveratura di 40mila volumi della biblioteca Passerini-LandiPiacenza, al via la depolveratura di 40mila volumi della biblioteca Passerini-Landi
cronaca
Piacenza, parte la pulizia di 40mila libri in biblioteca
00:01:00 min
| 2 ore fa
pubblicità
Bologna, presunto sabotatore Nord Stream: sono innocenteBologna, presunto sabotatore Nord Stream: sono innocente
cronaca
Bologna, presunto sabotatore Nord Stream: sono innocente
00:01:09 min
| 1 ora fa
ERROR! MCH FEMMINICIDIO MONTECORVINO ROVELLAERROR! MCH FEMMINICIDIO MONTECORVINO ROVELLA
cronaca
Donna trovata morta nel Salernitano, ipotesi femminicidio
00:00:35 min
| 2 ore fa
ERROR! T13230825ERROR! T13230825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 23 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Bologna, presunto sabotatore Nord Stream: sono innocenteBologna, presunto sabotatore Nord Stream: sono innocente
cronaca
Bologna, presunto sabotatore Nord Stream: sono innocente
00:01:09 min
| 3 ore fa
Morto il piccolo Vladislav, il bimbo ucraino di 6 anni travolto da un auto nel veneziano lo scorso mercoledìMorto il piccolo Vladislav, il bimbo ucraino di 6 anni travolto da un auto nel veneziano lo scorso mercoledì
cronaca
Morto il piccolo Vladislav, il bimbo ucraino di 6 anni travolto da un auto nel veneziano lo scorso mercoledì
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! T08230825ERROR! T08230825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 23 agosto: edizione delle 8
00:01:30 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB2308000ERROR! WEB2308000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 23 agosto
00:22:55 min
| 9 ore fa
Bologna, resta in carcere presunto sabotatore ucrainoBologna, resta in carcere presunto sabotatore ucraino
cronaca
Bologna, resta in carcere presunto sabotatore ucraino
00:01:37 min
| 21 ore fa
Etna, nuovo sopralluogo del Corpo ForestaleEtna, nuovo sopralluogo del Corpo Forestale
cronaca
Etna, nuovo sopralluogo del Corpo Forestale
00:03:35 min
| 21 ore fa
ERROR! T19220825ERROR! T19220825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 22 agosto: edizione delle 19
00:01:38 min
| 21 ore fa
Bagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggiBagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggi
cronaca
Bagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggia
00:02:59 min
| 22 ore fa
Piacenza, al via la depolveratura di 40mila volumi della biblioteca Passerini-LandiPiacenza, al via la depolveratura di 40mila volumi della biblioteca Passerini-Landi
cronaca
Piacenza, parte la pulizia di 40mila libri in biblioteca
00:01:00 min
| 2 ore fa
Bologna, presunto sabotatore Nord Stream: sono innocenteBologna, presunto sabotatore Nord Stream: sono innocente
cronaca
Bologna, presunto sabotatore Nord Stream: sono innocente
00:01:09 min
| 1 ora fa
ERROR! MCH FEMMINICIDIO MONTECORVINO ROVELLAERROR! MCH FEMMINICIDIO MONTECORVINO ROVELLA
cronaca
Donna trovata morta nel Salernitano, ipotesi femminicidio
00:00:35 min
| 2 ore fa
ERROR! T13230825ERROR! T13230825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 23 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Bologna, presunto sabotatore Nord Stream: sono innocenteBologna, presunto sabotatore Nord Stream: sono innocente
cronaca
Bologna, presunto sabotatore Nord Stream: sono innocente
00:01:09 min
| 3 ore fa
Morto il piccolo Vladislav, il bimbo ucraino di 6 anni travolto da un auto nel veneziano lo scorso mercoledìMorto il piccolo Vladislav, il bimbo ucraino di 6 anni travolto da un auto nel veneziano lo scorso mercoledì
cronaca
Morto il piccolo Vladislav, il bimbo ucraino di 6 anni travolto da un auto nel veneziano lo scorso mercoledì
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! T08230825ERROR! T08230825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 23 agosto: edizione delle 8
00:01:30 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB2308000ERROR! WEB2308000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 23 agosto
00:22:55 min
| 9 ore fa
Bologna, resta in carcere presunto sabotatore ucrainoBologna, resta in carcere presunto sabotatore ucraino
cronaca
Bologna, resta in carcere presunto sabotatore ucraino
00:01:37 min
| 21 ore fa
Etna, nuovo sopralluogo del Corpo ForestaleEtna, nuovo sopralluogo del Corpo Forestale
cronaca
Etna, nuovo sopralluogo del Corpo Forestale
00:03:35 min
| 21 ore fa
ERROR! T19220825ERROR! T19220825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 22 agosto: edizione delle 19
00:01:38 min
| 21 ore fa
Bagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggiBagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggi
cronaca
Bagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggia
00:02:59 min
| 22 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità