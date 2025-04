Sky Company Day, Raccontare l'azienda alla Luiss Business School

Tanti ragazzi, diversi momenti di confronto e un obiettivo raccontare Sky anche in modo informale. "Beh grande interazione, grande anche voglia di capire, di scoprire, di conoscere anche meglio una realtà come quella di Sky che fa tante cose in Italia e che appassiona sicuramente, tutti gli studenti, devo dire sono venuti fuori anche tanti stimoli molto utili e interessanti per noi che gestiamo l'azienda, e quindi è una giornata davvero incredibile, siamo contenti di aver dato il via a questi company day in Luiss" Sky racconta il proprio mondo con i manager dell'azienda che parlano di strategie, di sfide sempre più veloci in un settore in costante cambiamento come quello della comunicazione, parlano delle persone che lavorano nell'azienda e ne rappresentano il cuore, e si confrontano con gli studenti della Louis Business School, curiosi soprattutto di conoscere il futuro di uno dei temi più seguiti. "I giovani continueranno sempre a guardare lo Sport e questo è sicuro spero che i giovani riusciranno anche a continuare a coltivare le altre passioni, sempre legate all'intrattenimento come il Cinema che è la settima Arte, non a caso". comunicazione, noi ce ne occupiamo anche nell'ambito della business school, non è più solo un'arte, ma è diventata una scienza, nel senso che ci sono tecniche, ci sono metriche ci sono KPI e quindi il nostro compito come business school, è anche quello di rendere la comunicazione meno arte e comunque rimane un'arte, ma anche un po' più scienza". E poi le idee molte quelle che emergono da chi punta a raccontare la propria generazione. "Il mercato ha bisogno di grandi storie, che possa catturare una fetta di mercato che è quella degli adolescenti, dei giovani adulti". Domande mai banali da parte degli studenti che possono così anche scoprire le opportunità di un'azienda che si rivolge a loro senza filtri. "È sempre una bella esperienza essere qui con tanti ragazzi, tanti stimoli che arrivano a noi e speriamo anche tante opportunità che vengono date loro e anche tanto condivisione di quello che poi è il bello di Sky, tutto quello che facciamo e tutto quello che loro poi vedono in TV ma guardano anche un po' dietro le quinte attraverso di noi". 24. .