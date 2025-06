Sky Inclusion Days 2025: Diversifind, è l'ora del talento

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. Dopo il calcio femminile Francesca Vecchioni, Presidente Fondazione DiversityLab e Pasquale Quaranta, Diversity Editor Gruppo Gedi, parleranno di Diversifind: una piattaforma che collega i talenti sottorappresentati alle opportunità professionali nel settore dell'entertainment.