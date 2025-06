Sky Inclusion Days, libera di essere me

sotto controllo. um Quindi la terapia mi ha aiutato molto, um ho capito che da sola non non ce l'avrei fatta e soprattutto ho capito che la diversità, è sempre un valore aggiunto. La diversità ci arricchisce, non è mai qualcosa di meno. um non è facile, ci si arriva con il tempo, ma soprattutto, um La cosa che mi ha aiutato di più è fa- è aver fatto sì che questo dolore non fosse stato vano. Quindi, se il dolore ci incattivisce, lo abbiamo sprecato. Se il dolore lo accogliamo, lo attraversiamo, lo viviamo, ci facciamo anche annientare dallo stesso dolore, però riusciamo poi a usarlo come risorsa, Ci rende persone migliori, però bisogna volerlo, cioè non sia la bacchetta magica, s- s- sono anni di di lavoro, di lacrime, di urla, non è facile, però ce la si può fare, ognuno di noi, ognuno di noi può farcela. Certo. Veniamo adesso al cognome famoso, no, Camilla Mancini, penso che sia stato anche un elemento um di di ulteriore difficoltà, perché è questo che poi traspare dalla dal tuo racconto, dal racconto di te stessa. Tu mi hai detto ieri parlando al telefono, dici qualche volta avrei voluto chiamarmi Rossi, un altro cognome e non Mancini, perché paradossalmente, e questo è importante da dire, il bullismo colpisce tutte e tutti, cioè è difficile che poi un cognome famoso possa fare da scudo, anzi, non succede. Addirittura qualche volta può essere un elemento di maggiore difficoltà, perché Camilla? allora Io um lo dico sempre anche quando vado nelle scuole dai ragazzi più giovani, Dico sempre che il mio cognome non appunto non non mi ha mai fatto da scudo, non mi ha mai protetto, um dal dolore e dalla sofferenza, non sono una super eroina, sono uguale a tutti gli altri um pur essendo figlia di, um Sicuramente ho avuto, um degli agi nella mia vita, ma quegli agi non hanno mai saputo colmare i disagi emotivi che mi portavo dentro. um Il cognome famoso è un po' un'arma a doppio taglio, perché appunto um sì, hai dei vantaggi, hai degli agi, però poi ha anche tanti svantaggi, perché prima di tutto ti vengono messe addosso etichette che non chiedi. Figlia di, viziata, c'avrà tutto, è capricciosa. Non è così, cioè cioè le persone bisogna imparare a conoscerle, non bisogna etichettarle perché ha quella è la figlia di Roberto Mancini. Quello è il mio contenitore, è il mio cognome, avrò sempre quel cognome, io ad oggi lo porto con estrema fierezza. Il contenitore, quello che è Camilla è tutta un'altra cosa, è solo chi mi conosce davvero, lo sa, chi ha voglia di conoscermi davvero. E poi questo cognome, Mi ha portato a voler essere sempre perfetta, io avevo proprio una tendenza e anche questo poi mi ha portato agli attacchi di panico, una tendenza al perfezionismo. Sapevo che non potevo raggiungere una perfezione estetica, però io in qualche modo volevo rappresentare quel cognome al meglio. E per farlo dovevo essere la classica brava ragazza soldatino che non sbagliava mai. Io non potevo mai permettermi di sbagliare, perché se sbagliavo deludevo me stessa, ma ero terrorizzata di deludere mio padre e quel cognome che comunque io appunto dovevo in qualche modo portare avanti. Essere libera di essere me anche libera di sbagliare. ecco che è l'altra cosa importante perché c'è una cosa secondo me, che quando si parla di bullismo non si dice quasi mai. cioè questa pressione, questa attenzione nel tuo caso poi forse, um come dire acuita anche dal fatto di avere un cognome famoso, di essere figlia di, Porta poi tante ragazze e tanti ragazzi ad avere degli aspetti ossessivi nei confronti di se stessi, non soltanto nell'andamento scolastico, nell'andare bene a scuola, ma per esempio anche nel cercare di essere perfetta nel resto del fisico, cioè si ha un difetto al viso, poniamo come e a un certo punto, tendi ad essere invece perfetta dall'altra parte, quindi vedete come pericolosamente poi. Si può arrivare anche a smettere di mangiare, per esempio, qualche volta come dire la linea è molto sottile. Quindi è ancora c'è un bullismo che agisce um raddoppiando i propri effetti, no? beh io nel libro ho un capitolo che dedico proprio si chiama corpo, lo dedico proprio al rapporto che io ho col corpo, quindi col col fisico. E adesso sono molto più serena, ma in passato io mi allenavo sette giorni su 7, dovevo mangiare bene, dovevo essere statuaria. Perché? Perché il fisico era il mio biglietto da visita, non potendo usare tra virgolette il viso. E e ero arrivata a un punto dove ero quasi vabbè figlia di uno sportivo, quindi proprio io um cioè lo sport per me è pane quotidiano, però ero arrivata a un punto dove ero quasi ossessiva, cioè se io non mi allenavo sette giorni su sette non ero contenta. um e purtroppo questo è uno strascico del bullismo e se ne parla ancora troppo poco perché io ad oggi sono qui, Ho la possibilità di parlarne e di raccontarmi, ma ci sono ancora ragazzi che nel 2000:25 non riescono a convivere con quel dolore, e si tolgono la vita. Questo va detto, questo va ricordato. Certo. Quindi bisogna stare attenti alle parole che si usano, a come ci si comporta con con le persone perché tutto ha una conseguenza, io non non smetterò mai di dirlo. Questo è molto importante e infatti veniamo adesso alla Camilla, che sta restituendo delle cose, perché secondo me questo è un bel messaggio da dire. cioè Camilla, è qui sì, per raccontare la sua storia, il bullismo, ma è qui anche perché una giovane donna che ha deciso di fare, di um di questo racconto una missione, un lavoro possiamo dire, no? Quindi tu sei proprio impegnata in questo. allora Io però volevo cominciare con una domanda importante, tuo papà ha pubblicato sui social una bel- un bel messaggio rivolto a te dicendo sono orgoglioso di te, Camilla per quello che sei diventata, sono orgoglioso di te, per quello che hai fatto, ma tu lo hai aiutato non poco nel momento stesso in cui anche lui si è trovato in difficoltà, perché anche Roberto Mancini a un certo.si è trovato in difficoltà. Sì anche Roberto Mancini è umano, spoiler. um Io nei momenti di difficoltà di mio padre semplicemente gli ho sempre ricordato l'uomo forte che è, il gran professionista che è perché lui mi ha insegnato proprio il senso del dovere e del sacrificio, um e gli ho detto che sono orgogliosa di lui e che anche i momenti bui, anzi soprattutto i momenti bui servono. E che il suo cammino comunque a prescindere dagli ostacoli sarà sempre luminoso. E che comunque non glielo dico spesso, ma gli voglio bene. Che che mi sembra. E naturalmente Camilla Mancini va nelle scuole, incontra i ragazzi e le ragazze. allora Che cosa hai trovato, cosa hai incontrato e che cosa poi, um i più giovani ti hanno restituito in questi incontri che tu fai? allora andare nelle scuole penso che sia la cosa più bella di del mio lavoro, perché i ragazzi sono ragazzi medie e liceo, quindi diciamo dai 12 anni ai 17, 18, è bello perché non hanno filtri. Quindi mi obbligano a entrare a contatto con me stessa e a sentire tutte le mie emozioni. Io ho sempre fatto fatica a gestire le emozioni, ci sto facendo amicizia ora. Prima le- le lasciavo da parte. Quindi mi obbligano a sentirmi, all'inizio sono diffidenti, perché ovviamente io sono un'estranea. um Io lo dico sempre, um non vado lì per insegnare niente a nessuno, semplicemente vado um per raccontare la mia storia, la mia esperienza, e per farmi portavoce di certi temi e per dare anche voce a chi magari non ha il coraggio di parlare o magari, non gli è permesso parlare. um E devo dire che alla fine, si crea proprio una magia, si entra in empatia con questi ragazzi e molti vabbè, oltre a farmi, firmare le copie dei libri, mi dicono proprio grazie, non ci sentiamo soli, le tue parole mi hanno colpito, molti mi abbracciano i più piccolini, ti voglio bene. Quelli che ti abbracciano con gli occhi gonfi e ti dicono ti voglio bene, forse perché stanno attraversando quello che ho attraversato io e e ci riconosciamo tra simili. Da piccoli cioè sì. Quindi insomma l'e- l'età um nella quale si può subire bullismo si è abbassata, c'è anche questo con i social, no? Sì, io fortunatamente, quando um subivo bullismo non c'erano i social. Quindi non c'era il cyberbullismo, ad oggi c'è, son tutti i leoni da tastiera perché voglio vedere se quello che ti scrivono poi hanno il coraggio di dirtelo quando ti guardano in faccia, non credo. Quindi bisogna cercare di di coltivare una forza interiore, ma non è facile, non è per niente facile. Certo, certo. ecco. Proprio su questo abbiamo a disposizione questo bellissimo palcoscenico, che è un palcoscenico fisico e anche televisivo, il rapporto oggi però i social ci sono e sono uno degli al- una de- delle benzine. Più potenti di alimentazione del bullismo, diciamolo tranquillamente. Cosa consiglieresti in questo, perché molti ragazzi naturalmente ci sono, ci stiamo tutti, ci siamo in questa in questa specie di di galassia in cui ci confrontiamo con gli altri, diciamo, spesso non misuriamo il peso delle parole. Che consiglio daresti proprio nel rapporto con i social network? um Di usarli, sì, con moderazione perché i social sono anche, Un mezzo potentissimo per comunicare. Io col lavoro che faccio i social sono utili, appunto per comunicare al pubblico, però usarli con moderazione e non farsi risucchiare da questo vortice, di perfezione, perché tanto stiamo lì tutto il giorno che scrolliamo e vediamo fisici perfetti, modelle, bellissime, per carità, ma i social non sono la vita reale, i social sono al 90 percento, Artefatti, finzione, quindi anche la modella più bella col fisico più scolpito, um, Ha ha ha qualche malessere, qualche disagio o comunque non è pienamente felice, non si può essere pienamente felici. Non la vita non è questo. Mi dici tu anche del libro, cioè alla fine la vita è anche un po' questo la s- smettere di fa- di seguire una perfezione, e poi di cominciare veramente a conoscersi. È una montagna russa, cioè vai su sei felice, torni giù, c'è il giro della morte, poi ritorni su, poi ritorni giù, e questa è la vita, quindi, Anche la persona più perfetta che vediamo sui social in realtà, non è perfetta, la perfezione non esiste. um e infatti io la dedica, che faccio nel mio secondo libro è proprio siate umani, con amore sempre, essere umani, Vuol dire essere imperfetti. Essere umani e la perfezione non possono andare d'accordo perché la perfezione non non ci rende umani. Quindi siate umani, siate imperfetti e, E fate sempre le cose comunque spinti da un amore. Per voi stessi in primis e poi per gli altri, che sennò il mondo, Da catafassi. Camilla Mancini. Grazie. .